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MEB ilköğretim ve ortaöğretim pansiyon ücretini 2027'de 68 bin lira olarak belirledi

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MEB'e bağlı eğitim kurumlarının 2027 yılı pansiyon ücretleri belirlendi. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında 68 bin, mesleki ve teknik eğitim okullarında 75 bin, özel eğitim okullarında 89 bin lira olacak. Bu ücretler ilgili okullarda kalan öğrenciler için geçerli olacak.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri yeni yılda ilköğretim kurumlarında ve ortaöğretim okullarında 68 bin lira, özel eğitim okullarında 89 bin lira, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında 75 bin lira olarak tespit edildi.

AA muhabirinin 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yaptığı derlemeye göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında gelecek yıl 68 bin liraya yükselecek.

Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında olan okulların pansiyon ücretleri de 75 bin liraya çıkacak.

İlköğretim kapsamındaki özel eğitim okullarında söz konusu ücretler 89 bin lira olacak.

2027 yılı bütçe teklifiyle belirlenen pansiyon ücretleri şöyle:

Okul Türleri ve Kademesi

2027 Yılı Ücreti (TL)

İlköğretim Kurumları

(İlkokul, Ortaokul, Yatılı Ortaokullar, İmam Hatip Okulları)

68.000
İlköğretim Kurumları (Özel Eğitim Okulları)

89.000
Ortaöğretim Okulları

(Genel Liseler, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile İmam Hatip Liseleri)

68.000
Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları

(3308 Sayılı Kanun Kapsamındaki Okullar)

75.000

Kaynak: AA
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