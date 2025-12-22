Haberler

Mcdonald's, Çin Anakarasının Tüm Eyalet Düzeyindeki Bölgelerinde Faaliyet Göstermeye Başladı

Mcdonald's, Çin Anakarasının Tüm Eyalet Düzeyindeki Bölgelerinde Faaliyet Göstermeye Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

McDonald's, Çin'in Ningxia ve Qinghai eyaletlerinde açtığı ilk şubeleriyle birlikte, Çin anakarasındaki tüm eyalet düzeyindeki bölgelere yayılmayı başardı. Şirket, 700 metrekarelik alanıyla 200'ün üzerinde müşteriye hizmet verecek yeni şubeleriyle büyümeye devam ediyor.

XİNİNG, 22 Aralık (Xinhua) -- ABD'li fast food devi McDonald's'ın, Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nde ve Qinghai eyaletinde hafta sonu açtığı ilk şubeleriyle marka, Çin anakarasındaki tüm eyalet düzeyindeki bölgelere yayılmış oldu.

McDonald's'tan cumartesi günü yapılan açıklamada şirketin, merkezi iş bölgelerinde açtığı üç şubeyle Ningxia'nın merkezi Yinchuan'da faaliyete girdiği belirtildi.

McDonald's'ın Qinghai'deki ilk şubesi ise pazar günü eyaletin merkezi Xining'in Haihu Yeni Bölgesi'nde açıldı. Arabaya servis imkanı da bulunan şube, toplam 700 metrekareden fazla alanda 200'ün üzerinde müşteriye hizmet verecek kapasiteye sahip.

McDonald's Ekim 1990'da ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde ilk şubesini açarak Çin anakarası pazarına resmi girişini yapmıştı. Şirket 2017 yılında ise CITIC Limited, CITIC Capital ve Carlyle Group ile stratejik ortaklık kurdu.

McDonald's Çin'in verilerine göre, Kasım 2025 itibarıyla Çin anakarasındaki 280'den fazla il düzeyindeki kentte 7.500'den fazla şubesi bulunan şirket 200.000'den fazla kişiye istihdam sağlıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi

Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi
İşte 2025'in en çok konuşulan olayları

En çok bunları konuştuk! İlk sırada Türkiye'yi yasa boğan olay var
Dava dosyasına girdi! Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında olay diyalog

Olay yazışma dosyaya girdi: Nice senelere koca...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
Sadettin Saran detayı hâlâ konuşuluyor! Nafia Tanrıverdi'nin cesur stili dikkat çekti

Saran'la pozları çok konuşulmuştu! Cesur davet tarzıyla olay oldu
Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor

Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor
Suratı tanınmaz hale gelen Jake Paul'un ne kadar kazandığını duyunca şok olacaksınız

Suratı tanınmaz halde ama kazandığı para akıllara zarar
Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
ÖTV'siz yerli araç dönemi başlıyor! 3 çocuklu aileler öncelikli

ÖTV'siz araç dönemi başlıyor! Dar gelirlilere büyük fırsat
Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı

Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı
Bolu'da korkutan deprem

Bolu'da korkutan deprem
Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer

Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer
En-Nesyri, Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı

Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı
Tüm gözler onu aradı! TÜGVA'daki toplantıya katılmayan tek başkan var

Tüm gözler onu aradı! TÜGVA'daki toplantıya katılmayan tek başkan var
Serbest bırakılan Melisa Döngel'den ilk açıklama: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Saç ve kan örneği verdi! İlk kez konuştu: Gerçeği yansıtmıyor
e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar resmen akın edecek
title