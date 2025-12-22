Mcdonald's, Çin Anakarasının Tüm Eyalet Düzeyindeki Bölgelerinde Faaliyet Göstermeye Başladı

XİNİNG, 22 Aralık (Xinhua) -- ABD'li fast food devi McDonald's'ın, Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nde ve Qinghai eyaletinde hafta sonu açtığı ilk şubeleriyle marka, Çin anakarasındaki tüm eyalet düzeyindeki bölgelere yayılmış oldu.

McDonald's'tan cumartesi günü yapılan açıklamada şirketin, merkezi iş bölgelerinde açtığı üç şubeyle Ningxia'nın merkezi Yinchuan'da faaliyete girdiği belirtildi.

McDonald's'ın Qinghai'deki ilk şubesi ise pazar günü eyaletin merkezi Xining'in Haihu Yeni Bölgesi'nde açıldı. Arabaya servis imkanı da bulunan şube, toplam 700 metrekareden fazla alanda 200'ün üzerinde müşteriye hizmet verecek kapasiteye sahip.

McDonald's Ekim 1990'da ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde ilk şubesini açarak Çin anakarası pazarına resmi girişini yapmıştı. Şirket 2017 yılında ise CITIC Limited, CITIC Capital ve Carlyle Group ile stratejik ortaklık kurdu.

McDonald's Çin'in verilerine göre, Kasım 2025 itibarıyla Çin anakarasındaki 280'den fazla il düzeyindeki kentte 7.500'den fazla şubesi bulunan şirket 200.000'den fazla kişiye istihdam sağlıyor.