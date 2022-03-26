Marmarabirlik'in 2021 cirosu 918 milyon lira olarak açıklandı

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2021 yılında net cirolarının 918 milyon lira olduğunu, 166 milyon lira da yatırım yapıldığını bildirdi.

Birlikten yapılan açıklamada, 2020/2021 İş Yılı Olağan Genel Kurulu'nda tek listeyle yapılan seçimde mevcut başkan Hidamet Asa'nın güven tazelediği belirtildi.

Açıklamaya göre Asa, genel kurulda yaptığı konuşmada, 2010 yılından bugüne Marmarabirlik'in öz kaynaklarının 111 milyon liradan 729 milyon liraya yükseldiğini kaydetti.

Ortakların ödediği sermaye payının 34 milyon lira olmasına rağmen 21 kat değer kazandıklarını aktaran Asa, şu ifadeleri kullandı:

"Marmarabirlik kar ettikçe öz kaynakları da artmıştır. 2021 yılında net ciromuz 918 milyon liradır. 2010'dan bugüne entegre tesisler başta olmak üzere toplam 166 milyon liralık yatırım yapılmıştır. Marmarabirlik yaptığı yatırımlarla her geçen gün daha da büyümektedir. Öngörülebilirliği zor bir yılda 44 bin 500 ton ürün alımı gerçekleştirdik. Marmarabirlik, 450 milyon lira ürün bedeli, kilogram başına verilen 1 lira prim desteği toplamı 43,5 milyon lira, zirai ilaç ve organomineral gübre alımı için 40 milyon lira olmak üzere toplam 533 milyon 500 bin lira tutarında ödeme yapmıştır. Göreve geldiğimiz günden bugüne olduğu gibi ödemeler tamamen kendi öz kaynaklarımızla yapılmıştır. Önümüzdeki dönem ürün alım fiyatları açıklanırken girdi maliyetleri ve piyasa koşulları dikkate alınarak üreticimizin geçimini sağlayabileceği fiyat politikası ile alımlar yapılacaktır."

Üreticilerin girdi maliyetlerinin arttığının farkında olduğunu bildiren Asa, şunları kaydetti:

"Gübre ve zirai ilaç desteği ile üreticilerimizin en önemli girdi kalemini oluşturan akaryakıt desteği verilmesine 1 Nisan 2022 tarihinde başlanacaktır. Bu destek için ortaklarımıza toplam 173 milyon lira kredi tahsisatı yapılmıştır. Kooperatifine son 3 yılda ortalama ürün teslimatı 1000 kilogram ve altında olan ortaklara 250 lira, 1001kg - 2 bin 500 kilogram arasında olan ortaklara 300 lira, ortalama teslimatı 2 bin 501 kilogram ve üstünde olan ortaklara 350 lira karşılığı tutarında akaryakıt desteği verilecektir. Üretime destek vermek amacıyla zirai ilaç, göztaşı, bordo bulamacı, organik ve organomineral gübre ve akaryakıt desteği için ortaklarımıza toplam 335 milyon lira kredi tahsisatı yapılmıştır."

Asa, 2023'te 50 bin ton ürün satmayı ve 1 milyar 300 milyon lira net ciro elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Tek liste ile gidilen ve 239 delegenin katıldığı genel kurulda oyların tamamını alan Hidamet Asa ve yönetim kurulu, ana sözleşme gereği 2026 yılına kadar görev yapacak.