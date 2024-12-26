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Maldivler, 2024'te Turist Rekoru Kırmayı Hedefliyor

Maldivler, 2024'te Turist Rekoru Kırmayı Hedefliyor
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Maldivler, 2023'te 1,97 milyon ziyaretçi ağırlayarak bir önceki rekoru geride bıraktı. Ülke, 2024 yılında 2 milyon turist hedefliyor ve uluslararası uçuşları artırmak için yeni planlar yapıyor.

KOLOMBO, 26 Aralık (Xinhua) -- Maldivler, 2024 yılında en yüksek yıllık turist sayısına ulaştı.

Devlete ait PSM News'in çarşamba günü yayımladığı istatistiklere göre, ülke 23 Aralık itibariyle geçen yıla kıyasla yüzde 9'luk artışla toplam 1,97 milyon ziyaretçi ağırladı.

Bu sayının 2023 yılında kırılan bir önceki rekoru geride bıraktığını belirten PSM, ülkenin 2024 yılında 2 milyon turist çekmeyi hedeflediğini duyurdu.

Habere göre, ülke gelecek yıl 26 Aralık'a kadar bu sayıya ulaşmayı hedefliyor.

Maldivler önümüzdeki yıllarda turizm sektörünü teşvik etmek ve çeşitlendirmek amacıyla, ulusal havayolu şirketi Maldivian'ın ocak 2025'te geniş gövdeli uçaklarla uluslararası uçuşlara başlamasını planlıyor.

Açılış uçuşlarının Çin'in Beijing, Shanghai ve Chengdu şehirlerine yapılacağı, operasyonların çeşitli Avrupa ülkelerine genişletilmesinin planlandığı belirtildi.

Habere göre, son 12 yılda Maldivler'e gelen turist sayısında istikrarlı bir artış kaydedildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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