Eskişehir'de çiftçilere 33,5 ton yerli nohut tohumu dağıtıldı

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 60 üreticiye, 33,5 ton kuraklığa dayanıklı yerli nohut çeşidi olan azkan tohumları verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mahmudiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Mahmudiye Kaymakamı Harun Reşit Han, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ve nohut üreticileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, özellikle geçen yıl yaşanan yağış rejiminden kaynaklı sıkıntıları gidermek adına Tarım ve Orman Bakanlığının kuraklığa dayanıklı, biçerdöver hasadına uygun yerli ve milli çeşitlerin ekimine yönelik çalışma başlattığını bildirdi.

Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen azkan nohut tohumluklarının kullanımına karar verildiğini aktaran Gümüş, şunları kaydetti:

"Projeden şimdilik 60 çiftçimiz faydalanacak. Yerli ve milli azkan nohut tohumu 2 bin 792 dekar arazide, hemen ekilmek üzere üreticilerimize verilecektir. Bu anlamda çiftçilerimize çok daha fazla katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yerli ve milli çeşidimiz azkan nohut tohumluklarımızın hem çiftçilerimiz hem de Mahmudiyemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ürününüz bol kazancınız bereketli olsun inşallah."

Mahmudiye Kaymakamı Harun Reşit Han da devletin her fırsatta çiftçiye destek olduğunu belirterek, projeye destek verenlere teşekkür etti.

Nohut üreticisi İsmail Türe ise teslim aldıkları tohumları toprakla buluşturup, elde edecekleri ürünleri vatandaşa sunacaklarını kaydetti.