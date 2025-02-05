Lüleburgaz'da Seyyar Satıcılara Sıfır Tolerans Denetimi

Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri seyyar satıcı denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde, kent merkezinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde bulunan seyyar satıcılara cezai işlem uygulandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, "sıfır tolerans" mottosuyla seyyar satıcılara karşı denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

Zabıta ekiplerinin vatandaşlar tarafından yapılan ihbarları da titizlikle değerlendirdiği aktarılan açıklamada, ekiplerin uyarılarına rağmen faaliyetlerine devam eden seyyar satıcılar hakkında ceza tutanağı hazırlandığı belirtildi.

Kaldırım düzenleme çalışmaları

Kırklareli Belediyesince kaldırım düzenleme çalışmaları başlatıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karakaş Mahallesi Sırtbağlar mevkisi ile Bademlik Mahallesi Eriklice Caddesi'nde çalışmada bulunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin özverili şekilde kaldırım düzenleme çalışmasında bulunduğu belirtildi.

Kaldırımlarının düzenlenmesiyle yaya ulaşımının daha güvenli hale geleceği aktarılan açıklamada, en kısa sürede çalışmaların tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.