Kripto Para Borsası Thodex'in Kurucusu Faruk Fatih Özer İntihar Etti

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Tekirdağ'daki cezaevinde intihar ederek hayatını kaybetti. Hakkında dolandırıcılık suçlamaları bulunan Özer, cenaze namazının ardından Kocaeli'de toprağa verildi.

TEKİRDAĞ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hücresinde asılı bulunan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde toprağa verildi.

Thodex isimli kripto para borsası ile çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Faruk Fatih Özer, kaçtığı Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022 tarihinde yakalanıp, Türkiye'ye getirildi. Hakkında, 'Örgüt kurma, yönetme, örgütüne üye olmak, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Mal varlığı değerlerini aklama' suçların hakkında 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istenen Özer, dün sabah Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tek kişilik hücresindeki banyoda asılı bulundu. Görevlilerin yaptığı kontrolde Faruk Fatih Özer'in öldüğü belirlendi. İntihar ettiği üzerinde durulan Özer'in cansız bedeni, cezaevi savcısının yaptığı incelemenin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ndeki morg kısmında bulunan Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin tamamlanması sonrası yakınları tarafından teslim alınan Faruk Fatih Özer'in cenazesi, Kocaeli'nin Darıca ilçesine getirildi. Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Murat Balcı Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Faruk Fatih Özer, Nene Hatun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

