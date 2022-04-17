Kırklareli'nde 'Petek Dağıtım Projesi' sürüyor

Kırklareli Valiliği himayesinde yürütülen Petek Dağıtım Projesi kapsamında 635 kilogram petek dağıtıldı.

Yüzde 75'i Kırklareli İl Özel İdaresi destekli proje kapsamında Babaeski ilçesinde 39 arı yetiştiricisine düzenlenen törenle, temel petekler teslim edildi.

Törene, Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu, Belediye Başkan Vekili Nuray Öner Polat, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, İl Özel idaresi Tarım Komisyonu Başkanı İlhan Okumuş Şube ile arıcılar katıldı.

Aksoy, konuşmasında projenin 53 bin 330 lira bütçeye sahip olduğunu söyledi.

Bölgenin bulunduğu coğrafi konum itibariyle çok zengin bir floraya ev sahipliği yaptığını ifade eden Aksoy, özellikle son zamanlarda arıcılık faaliyetleri hakkında yaşanan gelişmelerin oldukça umut verici olduğunu belirtti.

Kentte Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 907 arıcı ve 64 bin 42 arılı kovan bulunduğunu aktaran Aksoy, proje ile bu sayının daha da artacağına inandıklarını bildirdi.

Dağıtılan peteklerin üreticilere hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunan Aksoy, "Proje ile ilimizde arıcılık faaliyetlerinin gelişmesine katkı da bulunarak, coğrafi işaret tescil belgesi alan meşe balının ülke çapında bir marka haline gelmesi için çalışmaları aralıksız sürdürüyoruz. Dağıtılan temel petek ile hem arı ürünlerinde çeşitliliğin ve üretimin artmasını hem de üreticilerimizin gelir düzeyini yükseltmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.