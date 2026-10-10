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Kesin olmayan sonuçlara göre MTSO başkanlığına 64 oyla Serdar Yıldızgörer seçildi

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Kesin olmayan sonuçlara göre MTSO başkanlığına 64 oyla Serdar Yıldızgörer seçildi
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MTSO Yönetim Kurulu Başkanlığı seçiminde kesin olmayan sonuçlara göre 64 oy alan Serdar Yıldızgörer başkanlığa seçildi. 2026-2030 dönemi için düzenlenen seçimde 118 meclis üyesi oy kullandı; Yıldızgörer mavi listeyle, Hakan Sefa Çakır ise turuncu listeyle yarıştı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına Serdar Yıldızgörer seçildi.

MTSO'dan yapılan açıklamaya göre, MTSO Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği delegeleri seçimleri, oda binasında gerçekleştirildi.

2026-2030 çalışma döneminde görev yapacak yönetimin belirlenmesi amacıyla düzenlenen seçimlerde 118 meclis üyesi oy kullandı.

Yönetim Kurulu Başkanlığı için Serdar Yıldızgörer'in aday olduğu mavi liste ile mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır'ın aday olduğu turuncu liste yarıştı.

Kesin olmayan sonuçlara göre 64 oy alan Yıldızgörer, başkanlığa seçildi.

Kaynak: AA
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