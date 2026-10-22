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Kastamonu Valisi Dallı, Taşköprü'deki kontraplak fabrikasında incelemede bulundu

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Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Taşköprü'deki kontraplak fabrikasını ziyaret ederek üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Dallı ve Kaymakam Abdullah Demirdağ'a tesisin işleyişini anlattı ve ilgi için teşekkür etti.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Taşköprü ilçesindeki kontraplak fabrikasını ziyaret etti.

Fabrika ziyaretinde aynı zamanda şirketin yönetim kurulu başkanı olan Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Vali Dallı ve Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ'a üretim süreçleri, tesisin işleyişi ve sürdürülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Arslan, ziyaretlerinden ve ilçedeki sanayi faaliyetlerine gösterdikleri ilgiden dolayı Dallı ve Demirdağ'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
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