KARGAZ Genel Müdürü Yaylakent Belde Belediyesini Ziyaret Etti
KARGAZ Genel Müdürü Kasım Kahraman, Yaylakent beldesini ziyaret ederek doğal gaz çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yüzde 80'i tamamlanan çalışmaların kalan kısmının en kısa sürede bitirileceği belirtildi.
KARGAZ Genel Müdürü Kasım Kahraman, Yaylakent beldesini ziyaret etti.
Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Kahraman, Yaylakent Belde Belediye Başkanı Kadir Dede'yi ziyaret ederek, doğal gaz çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Beldede yaklaşık yüzde 80'i tamamlanan doğal gaz çalışmalarını inceleyen Kahraman, kalan kısmın en kısa sürede bitirileceğini belirtti.
Dede de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kahraman'a filografi sanatıyla yapılmış Türk bayrağı hediye etti.