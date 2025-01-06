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Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden Gıda Yardımı Açıklaması

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Karadeniz Ereğli Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda yardımları yapacağını duyurdu. Sosyal Yardım İşleri Müdürü İsmail Başel, yardım almak isteyenlerin 31 Ocak 2025'e kadar başvuru yapabileceklerini belirtti.

Karadeniz Ereğli Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunulacağını açıkladı.

Sosyal Yardım İşleri Müdür İsmail Başel, gazetecilere, "Gıda Bankası" üzerinden yardım almak isteyen ihtiyaç sahiplerinin 31 Ocak 2025'e kadar Cumhuriyet Halk Evleri'ne başvurmalarını istedi.

Başel, "Vatandaşlarımız 10.00 ila 16.00 saatleri arasında başvurularını yapabilirler. Başvurularını aldıktan sonra gerekli incelemeleri yaparak ihtiyaç sahibi ailelerimize 4'er aylık periyotlar halinde yılda 3 kez gıda yardımında bulunacağız." ifadesini kullandı.

Ölçü ve tartı aletleri muayeneleri başladı

Karadeniz Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ticari amaçla kullanılan ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırma zorunluluğu bulunduğunu hatırlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediye sınırları içerisindeki pazaryeri ve pazaryeri dışındaki tüm mekanik teraziler, belediye ölçü ve ayar memuru tarafından masa, asma, ibreli teraziler ile tek kollu kantarların 2 kilograma kadar olanların muayeneleri için beyanname doldurulması amacıyla sürecin başladığı belirtildi.

Açıklamada, "2025 yılı terazilerin periyodik muayene ve beyanname doldurulması amacıyla 28 Şubat 2025 tarihine kadar merkez kapalı pazar yerindeki zabıta amirliğine başvurmaları gerekmektedir." denildi.

Off-road tutkunları ekstrem turu düzenledi

"Off-Road The Camp" ekibi, orman yollarında zorlu parkurlara girerek ekstrem turu gerçekleştirdi.

Devrek'te off-doad tutkunlarının oluşturduğu gurup, üyeleriyle hafta sonu dağlarda aksiyon dolu orman gezisiyle doğanın tadını çıkardı.

Orman yollarına giren yaklaşık 25 kişiden oluşan ekip, zorlu parkurları geçerek 1100 rakımda bulunan karlı arazide kar keyfi yaşadı.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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