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Kapalıçarşı'da Altın Bilezik Hırsızı Yakalandı

Kapalıçarşı'da Altın Bilezik Hırsızı Yakalandı
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Kapalıçarşı'da bir kuyumcudan 480 bin lira değerindeki altın bileziği çalan Y.G. adlı kadın hırsız, polis tarafından yakalandı. Daha önce 80 kez suç kaydı bulunan hırsız, mahkemece tutuklandı.

KAPALIÇARŞI'da bir kuyumcunun vitrininde, manken üzerinde bulunan yaklaşık 480 bin lira değerinde altın bileziği çaldığı iddia edilen hırsız Y.G.(36) polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Poliste daha önceden 80 suç kaydı bulunan Y.G. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Fatih Beyazıt Mahallesi, Kapalıçarşı caddesinde bulunan bir kuyumcuda 21 Şubat Cuma günü meydana geldi. İş yeri sahipleri polise başvurarak mağazanın gvitrininde bulunan manken üzerindeki altın bileziğin çalındığını söyleyerek yardım istedi. Yaklaşık 480 bin lira değerinde olduğu öğrenilen bileziği çalan şüpheliyi yakalamak için polis soruşturma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

İşyeri güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüpheli Y.G.'nin 19 Şubat Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında kuyumcuya müşteri gibi geldiği tespit edildi. 1.60-1.65 boylarında 30-35 yaşlarında bir kadının yüzünü cerrahi maske ve gözlükle gizleyerek hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelinin el çabukluğuyla bileziği alarak iş yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

80 KEZ YAKALANMIŞ

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelinin daha önceden 80 kez polis tarafından yakalanan Y.G. adlı kadın hırsız olduğu belirlendi. Polis takibe aldığı hırsız Y.G.'yi önceki gün gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek işlemleri yapılan şüpheli Y.G. suçlamaları kabul etmezken, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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