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Kapalıçarşı'da 480 Bin Liralık Altın Bilezik Hırsızlığı: Şüpheli Tutuklandı

Kapalıçarşı'da 480 Bin Liralık Altın Bilezik Hırsızlığı: Şüpheli Tutuklandı
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Fatih'te Kapalıçarşı'daki bir kuyumcudan 480 bin lira değerindeki altın bileziği çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 36 yaşındaki Y.G. tutuklandı. Güvenlik kameraları hırsızlığı kaydetti.

Fatih'te Kapalıçarşı'da kuyumcudan 480 bin lira değerindeki altın bileziği çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 21 Şubat'ta Kapalıçarşı'daki bir kuyumcunun vitrinindeki mankenin üzerinde bulunan 480 bin lira değerindeki altın bileziğin çalındığı yönündeki şikayet üzerine çalışma yaptı.

İş yeri sorumlusunun bileziğin yerinde olmadığını fark etmesi üzerine güvenlik kamerası görüntülerini incelediği ve bileziğin 19 Şubat'ta bir kadın tarafından çalındığını gördüğü anlaşıldı.

Görüntülerden kadının eşkalini belirleyen ekipler, yaptıkları çalışma sonucu hırsızlığın 80 suç kaydı bulunan Y.G'nin (36) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, Y.G'nin kuyumcudan altın bileziği çaldığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
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