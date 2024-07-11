Üye Girişi
Haberler

Kamboçya-Çin Ticareti 2024'ün İlk Yarısında Güçlü Büyüme Kaydetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamboçya-Çin ticareti 2024'ün ilk yarısında güçlü bir büyüme kaydetti. Ticaret hacmi geçen yıla göre yüzde 18,8 artarak 7,31 milyar ABD dolarına ulaştı. Kamboçya Ticaret Bakanlığı, bu büyümenin Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşması ve Kamboçya-Çin Serbest Ticaret Anlaşması'nın (CCFTA) etkisiyle gerçekleştiğini belirtti.

PHNOM PENH, 11 Temmuz (Xinhua) -- Kamboçya-Çin ticareti 2024'ün ilk yarısında güçlü bir büyüme kaydetti.

Kamboçya Gümrük ve Vergi Genel Müdürlüğü'nün Çarşamba günü yayımladığı rapora göre, iki yönlü ticaret hacmi bu yılın Ocak-Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 oranında artışla 7,31 milyar ABD dolarına ulaştı. Ticaret hacmi geçen yılın aynı döneminde 6,15 milyar dolar seviyesindeydi.

Rapora göre Çin, Kamboçya'nın en büyük ticaret ortağı olmaya devam ederken, Çin'in ardından ABD, Vietnam, Tayland ve Japonya geliyor.

Kamboçya Ticaret Bakanlığı Devlet Sekreteri ve Sözcüsü Penn Sovicheat, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşması ve Kamboçya-Çin Serbest Ticaret Anlaşması'nın (CCFTA) bu ticari büyümenin katalizörleri olduğunu ifade etti.

Xinhua'ya konuşan Sovicheat, "Bu iki serbest ticaret anlaşması kapsamında öğütülmüş pirinç, sarı muz, mango, longan, manyok ve biber gibi yüksek kaliteli tarım ürünlerimiz başta olmak üzere birçok ürün, tercihli tarifelerle Çin'e ihraç ediliyor" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Ticaret Bakanlığı Kamboçya Ekonomi Güncel Haberler

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki

 Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme

Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme

 Gazze'de geçici yönetim sinyali! ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu

Gazze'de geçici yönetim sinyali! ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu

 Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL

Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title