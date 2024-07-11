Kamboçya-Çin Ticareti 2024'ün İlk Yarısında Güçlü Büyüme Kaydetti

PHNOM PENH, 11 Temmuz (Xinhua) -- Kamboçya-Çin ticareti 2024'ün ilk yarısında güçlü bir büyüme kaydetti.

Kamboçya Gümrük ve Vergi Genel Müdürlüğü'nün Çarşamba günü yayımladığı rapora göre, iki yönlü ticaret hacmi bu yılın Ocak-Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 oranında artışla 7,31 milyar ABD dolarına ulaştı. Ticaret hacmi geçen yılın aynı döneminde 6,15 milyar dolar seviyesindeydi.

Rapora göre Çin, Kamboçya'nın en büyük ticaret ortağı olmaya devam ederken, Çin'in ardından ABD, Vietnam, Tayland ve Japonya geliyor.

Kamboçya Ticaret Bakanlığı Devlet Sekreteri ve Sözcüsü Penn Sovicheat, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşması ve Kamboçya-Çin Serbest Ticaret Anlaşması'nın (CCFTA) bu ticari büyümenin katalizörleri olduğunu ifade etti.

Xinhua'ya konuşan Sovicheat, "Bu iki serbest ticaret anlaşması kapsamında öğütülmüş pirinç, sarı muz, mango, longan, manyok ve biber gibi yüksek kaliteli tarım ürünlerimiz başta olmak üzere birçok ürün, tercihli tarifelerle Çin'e ihraç ediliyor" dedi.