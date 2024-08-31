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Kale Belediyesi'nden Alışveriş Merkezinde Spor Salonu Açılışı

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Kale Belediyesi tarafından Cevherpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi içinde açılan spor salonu hizmete girdi. Spor salonunda kadınlara yönelik fitness, step-aerobik, pilates; erkeklere yönelik ise fitness imkanları sunulacak.

Kale Belediyesi tarafından bir alışveriş merkezi içinde açılan spor salonu hizmete girdi.

Cevherpaşa Mahallesi'ndeki spor salonunun açılış töreni Kaymakam Ferhat Salih Ceylan ve Belediye Başkanı Erkan Hayla tarafından yapıldı.

Alışveriş merkezi içinde 600 metrekare kapalı alanda hizmete alınan spor salonunda kadınlara yönelik fitness, step-aerobik, pilates, erkeklere yönelik ise fitness imkanlarının sunulacağı belirtildi.

Hayla, açılıştaki konuşmasında halkın talebi üzerine açtıkları spor merkeziyle gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı ve ilçe halkı için düzenli spor yapma imkanını sunmayı hedeflediklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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