İskilip Belediyesi Su Kanallarını Islah Ediyor

İskilip Belediyesi, ilçedeki su kanallarına yönelik ıslah çalışması başlattı.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede çiftçilerin ekili arazilerini sulayabilmeleri için önemli olan kanallarda temizlik yaptıklarını bildirdi.

İlçedeki bütün kanalları temizleyeceklerini belirten Çizikci, çalışmaların İskilip Sanayi Sitesi ile ilçe merkezi arasında, Bağözü mevkisindeki 15 kilometrelik kanalda sürdüğünü kaydetti.