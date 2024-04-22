Üye Girişi
Haberler

İskilip Belediyesi Su Kanallarını Islah Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskilip Belediyesi, ilçedeki su kanallarını temizleyerek çiftçilerin ekili arazilerini sulamalarını sağlamak için çalışmalara başladı. İskilip Sanayi Sitesi ile ilçe merkezi arasındaki 15 kilometrelik kanalda yapılan çalışmalar devam ediyor.

İskilip Belediyesi, ilçedeki su kanallarına yönelik ıslah çalışması başlattı.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede çiftçilerin ekili arazilerini sulayabilmeleri için önemli olan kanallarda temizlik yaptıklarını bildirdi.

İlçedeki bütün kanalları temizleyeceklerini belirten Çizikci, çalışmaların İskilip Sanayi Sitesi ile ilçe merkezi arasında, Bağözü mevkisindeki 15 kilometrelik kanalda sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Çevre Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe puan kaybetti mi? Fenerbahçe puanı kaç oldu 22 Nisan 2024? Muslera milli takımı bıraktı mı 2024? Sevgiliye 23 Nisan mesajları! Flörte, Erkek/Kız arkadaşa 23 Nisan kutlama mesajları! 23 Nisan sözleri! En anlamlı 23 Nisan sözleri! 23 Nisan Çocuk Bayramı ile ilgili mesajlar! 23 Nisan mesajları! 23 Nisan Mesajları, Sözleri ve Şiirleri 2024 23 NİSAN ŞİİRLERİ: En güzel, uzun, duygusal 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri! 23 Nisan şiir ve sözleri! Sivasspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Sivasspor - FB maçı kaç kaç, canlı maç skoru! 23 NİSAN ŞİİRLERİ VE RESİMLİ MESAJLARI: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sözleri neler? 23 Nisan kısa ve anlamlı şiirler! ?? 23 Nisan Şiirleri! 23 Nisan ile ilgili şiirler nelerdir? 1, 2 ,3, 4, 5, 6 kıtalık 23 Nisan şiirleri! En güzel kısa ve uzun 23 Nisan şiirler! Sivasspor Fenerbahçe maçı CANLI izle! 22 Nisan Sivas FB maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Kızıl Goncalar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Ömer 52. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Ömer yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Sivasspor Fenerbahçe maçı ilk 11! Sivas FB maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı, kimler var? İşte Fenerbahçe'nin 11'i Kudüs Fatihi Selahaddin 22. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Kudüs Fatihi Selahaddin yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 22-23 Nisan Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title