Hüyük'te lavanta üretimini artırma çalışmaları - Haberler

Konya'nın son yıllarda lavanta üretiminde adından söz ettirmeye başlayan Hüyük ilçesinde, "KOP ile Hüyük'te lavanta üretimi artıyor" projesi hayata geçiriliyor.

Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş yaptığı yazılı açıklamada, Hüyük ilçesinde kıraç alanlardan daha fazla yararlanmak ve üreticilerin gelir seviyesini artırmak için kurum olarak yapmış oldukları projeyle ilçede 120 dekarlık alanda KOP İdaresi desteğiyle bu yıl içerisinde yeni lavanta bahçeleri kurdurup üreticilere destek vermek istediklerini belirtti.

Tingiş, açıklamasının devamında yürütülen projeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bu projemiz ile ilçemizdeki verimsiz ve kıraç tarım arazilerinin tarıma kazandırılmasını amaçlamaktayız. Kıraç tarım arazilerinin katma değeri yüksek diğer ürünlerle ilçe tarımına katkı sağlayıp üreticilerimizin refah seviyesini yükseltmeyi hedefliyoruz. KOP idaresine, Hüyük ilçesi ve halkına ve kurumumuza vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. 2022 yılının bölgemizdeki tüm üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını ve bereketli kazançlar getirmesini diliyoruz."