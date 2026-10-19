Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hong Kong yönetimi IMF'nin yüzde 3,8'lik tahmininden daha iyimser büyüme bekliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hong Kong yönetimi IMF'nin yüzde 3,8'lik tahmininden daha iyimser büyüme bekliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

IMF, Hong Kong'un bu yılki ekonomik büyüme tahminini yüzde 3,8'e yükseltti. Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimi ise ekonomik büyüme konusunda daha iyimser olduklarını açıklarken etkin finansal desteğin kilit önemde olduğunu vurguladı.

HONG KONG, 19 Ekim (Xinhua) -- Uluslararası Para Fonu (IMF), Hong Kong'un bu yılki ekonomik büyüme tahminini yüzde 3,8'e yükseltti. Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimi ise ekonomik büyüme konusunda daha iyimser bir bakış açısına sahip olduklarını açıkladı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminin finanstan sorumlu sekreteri Paul Chan cumartesi günü yayımlanan blog yazısında, IMF ve Dünya Bankası Grubu'nun yıllık toplantıları için geçen hafta Tayland'ın başkenti Bangkok'a yaptığı ziyaret sırasında katıldığı tartışmalara değindi. Chan, söz konusu toplantılarda küresel ekonomik panoramanın çatışmaların neden olduğu yüksek enerji fiyatları ve yapay zeka konusunda yaşanan hızlı gelişmelerin etkisiyle yeniden şekillendiğine dikkat çekildiğini belirtti.

IMF'nin son tahminlerine göre, geçen yıl yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşen küresel ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 3,1'e gerilemesi bekleniyor. Tahminlerde, dengesiz kalkınma uçurumunun da giderek açıldığı vurgulanıyor. Bu kapsamda çatışmalardan etkilenen ekonomilerin büyüme beklentileri keskin biçimde aşağı çekilirken, yapay zeka tedarik zincirine güçlü biçimde entegre olan ekonomilerin tahminleri yukarı yönlü revize edildi. Asya genelinde büyüme, küresel ortalamayı aşmaya devam ederken, Hong Kong'un büyüme tahmini yukarı doğru revize edilerek yüzde 3,8'e çıkarıldı.

Hem ekonomik dönüşümün teknoloji ile desteklenmesinde hem de istihdamı sürdürmek için ekonomik ivmenin güçlendirilmesinde, etkin finansal desteğin kilit önemde olduğunu vurgulayan Chan, Hong Kong'un etkin sermaye akışlarını teşvik etmede aktif rol oynadığını belirtti.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Levent İnanır, Kadir İnanır’ın bakım sürecinde ihmal olduğu gerekçesiyle dava açacak

Yeğeni, Kadir İnanır’ın bakım süreci için dava açacak
İstanbul'daki konserde can vermişti! Mesleği ortaya çıktı

İstanbul'daki konserde uyuşturucudan can vermişti! Mesleği şaşırttı
İşte gerçek emek! Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi

İşte emeğin fotoğrafı!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hepsi’nin Yasemin’i Big5 jüri kadrosuna katıldı

Hepsi’nin Yasemin’i artık jüri koltuğunda
Rezilliklerinin bedeli ağır oldu! İkisi de idam edildi

Rezilliklerinin bedeli ağır oldu! İkisi de artık hayatta değil

Şarkıcı Mela Bedel’in annesi hayatını kaybetti

Genç şarkıcının acı günü: Annesini kaybetti!
Süper Lig maçını yöneten hakemin asıl mesleği şaşırttı! Meğer başkomisermiş

Süper Lig maçını yöneten hakemin asıl mesleği herkesi şaşırttı!
200 yıl boyunca bedava cips! Dünyaca ünlü marka şartını açıkladı

Ünlü marka 200 yıl boyunca bedava cips verecek! Tek bir şartı var
ABD'de uçak kavşağın ortasına çakıldı! Saniyelerle faciadan dönüldü

Sürücülere ecel terleri döktüren görüntü
Beşiktaş U19, Trabzonspor U19'u dörtledi

Günün ilk maçında rakibine fark attılar