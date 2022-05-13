Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan'dan "sürdürülebilir büyüme" vurgusu

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Şangay'dan bir konteynerin lojistik maliyetinin 2 bin dolardan bugün 15 bin dolar seviyelerine geldiğini belirterek, "Türkiye'nin Avrupa'ya yakın konumda olması ihracatımızın önünü açıyor. Türkiye ekonomi modeli ile dengeli ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak adımları atıyoruz." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Ekonomi İşleri Birimi'nce İstanbul'un 39 ilçesinde düzenlenmesi planlanan "Ekonomi Buluşmaları" toplantısı, Bahçelievler'de yapılan buluşma ile devam etti.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın sunumuyla, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ekonomi İşleri Birimi Başkanı Gıyaseddin Gergin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Umur, AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Fatih Tuna, iş insanları ve sanayiciler katıldı.

Mahmut Gürcan, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yatırıma verdiği desteklerle salgın sürecini en iyi biçimde atlattığını belirterek, "Türkiye, 2021 yılında G20 ülkeleri içerisinde en fazla büyüyen ülke oldu. Kapasite kullanım oranımız yüzde 78,1'e yükseldi. Sanayi üretim endeksimiz pozitif büyümesini devam ettiriyor. Bugün gelinen noktada istihdam 30 milyona ulaştı. İşsizlik oranımız yüzde 11,5'e kadar düştü." diye konuştu.

Türkiye'nin ihracat rekorları kırmaya devam ettiğini aktaran Gürcan, "Türkiye'nin ihracatı ocak ayında 17,4 milyar dolar, şubat ayında 20 milyar dolar, mart ayında 22,4 milyar dolar, nisan ayında ise 23,4 milyar dolar oldu. Türkiye'nin yıllıklandırılmış ihracatı mayıs ayı itibarıyla 240 milyar dolara ulaştı. Kısa vadede yıllıklandırılmış ihracatta 250 milyar dolara ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Gürcan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile gelişen ilişkilerin turizme ciddi katkılar sunacağını vurgulayarak, İstanbul'da otel doluluk oranlarının yüzde 95 seviyelerinde olduğuna dikkati çekti.

Dünyada lojistik maliyetlerinin artmasının Türkiye'nin konumu sebebiyle avantaj olduğunu dile getiren Gürcan, "Türkiye 3 saatlik uçuş mesafesinde 26 trilyon dolarlık bir pazara ve 1,3 milyar tüketiciye kolayca erişim sağlamaktır. Şangay'dan bir konteynerin lojistik maliyeti 2 bin dolardı bugün 15 bin dolar seviyelerine geldi. Türkiye'nin Avrupa'ya yakın konumda olması ihracatımızın önünü açıyor. Türkiye ekonomi modeli ile dengeli ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak adımları atıyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin önemli altyapı yatırımları gerçekleştirdiğini anımsatan Gürcan, "Havaalanı sayısını 26'dan 57'ye çıkardık ve 3 tamamlanmakta olan havaalanı var. Bölünmüş yol ve otoyol uzunluğunu 4 katına çıkardık, 1.200 kilometreden fazla tren ağı tünel, köprü, viyadük uzunluklarını artırdık, 192 olan OSB sayısını 333'e çıkardık. Türkiye'nin en büyük avantajı jeopolitik konumu. Türkiye'yi 26 trilyon dolar değeri olan pazara erişebilir bir konuma getirdik." ifadelerini kullandı.

Son açıklanan konut finansman paketinin piyasaya nefes aldıracağını bildiren Gürcan, şunları kaydetti:

"İlk evim konut finansman paketiyle ilk defa ev sahibi olacak vatandaşlarımıza 10 yıla kadar vadeli yüzde 0,99 faizli konut kredisi imkanı sağlıyoruz. Değeri 2 milyona kadar olan birinci ve ikinci el konutlarda 10 yıla kadar vadeli yüzde 0,89 faizle konut kredisi sağlayacağız. Vatandaşlar konut değerinin en az yarısının, 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması ve fiziki altınların Merkez Bankası'na satılarak karşılanması şartıyla bu paketten yararlanabilecek. Metrekaresini belli bir fiyattan fazla fiyata satmamak kaydıyla küçük ölçekli müteahhitlere uygun maliyetli kredi imkanı sağlıyoruz. 1 Mayıs tarihi itibarıyla asgari yüzde 40'ı tamamlanmış ve yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin tamamlanması destek vereceğiz."