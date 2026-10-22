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Hamzabeyli'de tır şoförleri eylemi bitirdi, sınır geçişleri randevulu olacak

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Hamzabeyli'de tır şoförleri eylemi bitirdi, sınır geçişleri randevulu olacak
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Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır şoförleri, vize sorunları ve bekleme sürelerine dikkati çekmek için eylem yapıp kapıyı geçişlere kapattı. Vali Yardımcısı Şevket Atlı'nın görüşmesinin ardından şoförler yolu açtı; temsilci Cem Kazar randevulu sisteme geçileceğini söyledi.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır şoförleri, sorunlarına dikkati çekmek için eylem yaparak sınır kapısını geçişlere kapattı.

İşlemlerinin tamamlanması için tır parkında bekleyen tır şoförleri, sınır kapısı önünde toplandı.

Vize sorunları, sınır kapılarındaki uzun bekleme süreleri, yetersiz park alanları ve tır parklarındaki ürünlerin yüksek fiyatlarına dikkati çekmek amacıyla eylem düzenleyen şoförler, araçlarını park ederek sınır kapısını geçişlere kapattı.

Jandarma ekipleri burada güvenlik önlemi aldı.

Lalapaşa Kaymakamı Mustafa Çolak, tır şoförlerinin sorunlarına çözüm bulacaklarını ancak yolu açmaları gerektiğini dile getirdi.

Bir süre sonra sınır kapısına gelen Edirne Vali Yardımcısı Şevket Atlı da sürücü temsilcileriyle görüştü, sorunları dinledi.

Atlı, şoförlerin taleplerinin yetkili makamlarca takip edildiğini söyledi.

Tır şoförlerinin temsilcisi Cem Kazar ise talepleri üzerine Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan geçişlerde randevulu sisteme geçileceğini belirterek, Vali Yardımcısı Atlı'ya teşekkür etti.

Görüşmenin ardından tır şoförleri yolu açarak sınır kapısından geçişlere devam etti.

Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ali Topçu da tır şoförleriyle görüştü.

Kaynak: AA
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