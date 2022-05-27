Gençlik Konferansı'nda lise öğrencileri evrensel sorunlara çözüm aradı - Haberler

İSTEK Uluğbey Okulları Lise PDR Birimi tarafından bu yıl 8.'si düzenlenen Uluğbey Gençlik Konferansı (UGK) 13-16 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. İstanbul'daki 20 liseden 200 öğrencinin katıldığı konferansta, gençler iş birliği içinde araştırmalar yaptı, belirlenen sorunlara çözümler üretti. 4 gün süren konferansta toplumsal ve evrensel sorunlar ele alındı.

Eğitim, Teknoloji ve Güvenlik, Tarım, Spor, Sanat, Sağlık, İnsan Hakları, Ekonomi ve Çevre komitelerinde farklı sorunların tartışıldığı konferansta Ali Erhan Tamer "Dijital Yaşamın Yenilikleri"ni anlattı.

"Geçen yıl ülke genelinde Pandemi Özel Gençlik Konferansı başlığıyla ve çevrim içi olarak yaptığımız Uluğbey Gençlik Konferansı'nın 8.sini yüz yüze gerçekleştirdik. Liseli gençlerin ülke geleceğinde söz sahibi olmayı öğrenmesi bilimsel tartışma platformlarında dünya ve ülke meselelerini tartışıp çözüm önerileri geliştirmeleriyle mümkün olacak."

Demirören Haber Ajansı / Güncel