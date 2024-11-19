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Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Efendioğlu, Gazi Üniversitesi Öğrenci Topluluklarıyla Buluştu

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Efendioğlu, Gazi Üniversitesi Öğrenci Topluluklarıyla Buluştu
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Gazi Üniversitesi GENÇ Ofis'te öğrenci topluluklarıyla bir araya gelerek ÜNİDES programının önemini anlattı ve projelere hibe desteği hakkında bilgi verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Gazi Üniversitesi GENÇ Ofis'te öğrenci topluluklarıyla bir araya geldi.

Gazi Üniversitesinin Beşevler Kampüsü'nde yer alan GENÇ Ofis'te toplulukların projelerine hibe verilen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında gençlerle buluşan Efendioğlu, projenin önemini gençlere anlattı.

Öğrencilerle tek tek sohbet eden Efendioğlu, ÜNİDES ile ilgili bilgiler vererek, "Çok daha fazla çalışma yapın biz de size daha fazla maddi imkan verelim. Bunun için buradayız. ÜNİDES programından sadece üniversitedeki topluluklar faydalanabiliyor. Projenizi geliştiriyorsunuz ya da yeni bir proje olabilir, ardından gençlik hizmetlerinin internet sitesinden başvuru yapabiliyorsunuz. Bütçenizi, planınızı yazıyorsunuz. Başvuru tamamlandıktan sonra değerlendirmeye alınacak. Belge eksiği yoksa, proje genel geçer bir şey değilse her projeyi destekliyoruz. Genç ofisimize projeyi desteklediğimizi söylüyoruz ve projeyi birlikte yürütüyorsunuz. Bütün işlemleri genç ofisimiz ya da il müdürlüklerimiz sizin adınıza yürütüyor. Böylece faaliyetinizi ve projenizi, bakanlığımızın desteğiyle gerçekleştiriyorsunuz." ifadelerini kullandı.

ÜNİDES'in 50 ila 100 bin lira destek verdiğini aktaran ve ikinci başvuruların 2-26 Aralık'ta olacağını belirten Efendioğlu, başvuru yapan hemen hemen her projeye destek verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Birinci dönem 30 milyon ayırmıştık, 5 milyon kullandık çünkü başvuru azdı. İkinci başvuruda bu kalan rakamı da kullanacağız. Devletimiz bu parayı sizin için kullanıyor. Her başvuru döneminde topluluklar başvuru yapabiliyor. Yerel ve ulusal olarak iki kategorimiz var. Yerel kategoriye 50 bin liraya kadar destek veriyoruz. Ulusal projelere ise 100 bin liraya kadar destek oluyoruz. Bakanlığımızın mutlaka bu imkanından faydalanın. Sizler için çok daha fazla imkan oluşturmak için çalışıyoruz. Toplulukta görev alan, gönüllük yapan bütün arkadaşlarımı takdir ediyorum."

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Güncel
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