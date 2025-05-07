Geleneksel Oyunlar Tırı, Hatay'da Çocuklarla Buluştu
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Oyunlar Tırı, Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremden etkilenen çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteler sunarak yüzleri güldürdü.
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, Hatay'ın İskenderun ilçesinde çocuklarla buluştu.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerde çeşitli aktivitelerde bulunmak üzere yola çıkan tırın Hatay'daki ikinci durağı, İskenderun ilçesi oldu.
Pirireis Mahallesi'ndeki Millet Parkı'na konuşlandırılan tırda, afetten etkilenen çocuklar onikitaş, mas güreşi, mangala, çuval yarışı ve halat çekme gibi geleneksel oyunlarla eğlenceli zaman geçirdi.
İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel de öğrencilerle oyunlar oynadı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel