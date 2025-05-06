Geleneksel Oyunlar Tırı, Depremzede Çocuklarla Buluştu
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, depremlerden etkilenen Hatay'a gelen Geleneksel Oyunlar Tırı ile çocuklara eğlenceli etkinlikler sundu. Halat çekme ve çuval yarışı gibi oyunlar oynandı.
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'a geldi.
Merkez Antakya ilçesindeki Hatay Ortaokuluna konuşlandırılan tırda depremzede çocuklara halat çekme, çuval yarışı, onikitaş gibi geleneksel oyunlar oynatıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek de öğrencilerle oyunlar oynadı.
Geleneksel Oyunlar Tırı, yarın İskenderun ilçesinde afetzede çocuklarla bir araya gelecek.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel