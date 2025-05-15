Finansal Gelişmeler Işığında Temel ve Teknik Analiz Konferansı Düzenlendi

Finansal Gelişmeler Işığında Temel ve Teknik Analiz Konferansı Düzenlendi
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gemerek Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen konferansta, finansal piyasalar ve analiz teknikleri üzerine bilgiler verildi. Konferansa akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gemerek Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından "Finansal Gelişmeler Işığında Temel ve Teknik Analiz" konulu konferans gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekai Şenol, okulda düzenlenen konferansta, finansal piyasalar, piyasa değerleri, küresel piyasalar, pay senedi işlem hacimleri, BİST100 endeksi ve karlılık oranları hakkında bilgiler verdi.

Şenol, genç yatırımcılara yönelik stratejik bakış açıları ve analiz tekniklerine dair bilgiler aktardı.

Cumhuriyet Üniversitesi İşletme Bölümü Doktora Öğrencisi Yusuf Oflaz ve yatırım danışmanı Emre Doğan da sunumlarıyla finansal piyasalar hakkında değerlendirmede bulundu.

Daha sonra katılımcıların soruları yanıtlandı.

Konferans sonunda Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, Gemerek MYO Müdürü Prof. Dr. Selahattin Koç ve MYO Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Nadire Göksu, katılımcılara belge takdim etti.

Konferansa, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Erhan Aksoy - Güncel
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