En fazla vergi tahakkuk eden mükellefler açıklandı

(ANKARA) - Beyan edilen matrah üzerinden adına en fazla vergi tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin açıklanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesini amaçlayan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verilen yetkiye istinaden beyan edilen matrah üzerinden adına en fazla vergi tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin açıklanmasında; mükelleflerin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinde gösterdikleri matrahlar ve beyanları üzerinden tarh olunan gelir ve kurumlar vergileri ile mükelleflerin ad ve unvanlarının dikkate alınacağı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.