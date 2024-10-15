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Emekliler Derneği Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi talep etti

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Türkiye Emekliler Derneği Mamak Şube Başkanı Murat Tokgöz, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla geçen yıl emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiyenin her yıl verilmesini istedi.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Mamak Şube Başkanı Murat Tokgöz, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla geçen yıl emeklilere verilen ikramiyenin devam ettirilmesini istedi. Tokgöz, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünün geçen yıl tüm yurtta coşkuyla kutlandığını belirterek, 100. yıl dönümü kapsamında emeklilere tek sefer için 5 bin lira ödeme yapıldığını anımsattı.

"CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ HER YIL VERİLSİN"

Yapılan ödemenin birçok emeklinin ihtiyacını karşılamasına vesile olduğuna dikkati çeken Tokgöz, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Cumhuriyet Bayramı'nda yapılan 5 bin liralık ödeme sayesinde birçok emekli kışa elinde ilave bir miktar parayla girdi. "Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle emeklilerimize verilen ikramiyenin adının 'Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi' olarak konulup, her yıl bir maaş tutarında verilmesini talep ediyoruz. Bu uygulama milyonlarca emeklimizi ziyadesiyle memnun edip, onların Cumhuriyet Bayramı'nı daha bir coşkuyla kutlanmasına katkı sağlayacaktır."

Emekliler Derneği Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi talep etti
Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel

Cumhuriyet Bayramı Ekonomi Eğitim Sağlık Güncel Tüed

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Yorumlar (7)

dehide:

Bir kere bir şey verince hemen şımarıyor emekli de. Kıymet bilmiyor. Sürekli verilirse kasada para kalmaz devleti düşünün biraz

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dikduran adam:

bu ülkede emeklilerin yarısından fazlası çalışıyoor yada ek geliri var zaten emekli dediğinde hepsi fakir değil bugün koçlardan sabancıılardan bile emekli insanlar var 50 tane dairesi olan emeklide var devletin bunları tespit edip muhtaç emekliyle emekli maaşının ne kadar olduğunu bilmeyenler arasında bir ayırım yapması lazım

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Mehmet Tunç:

Oldu başka bir istekleri varmı hafta sonu ikramiyeside isterler artık bu gidişle

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Mülayim sert:

Kasada para Yok adamlar neredeyse nefes almadan bile oksijen tüketme vergisi alacak bunlar ikramiye bekliyor

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dikduran adam:

tabi emeklileri dilenciliğe alıştırırsan onlarda alışırlar

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tahsin lefon:

100 cu yıl dolaysile 100 bin verılmeli bence

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AbdulMetin:

Çok Haklılar; başta Belediyeler olmak üzere, bakanlıklar, belediye iştirakleri bilimum tüm kamu kuruluşlarında yolsuzluk ve rüşvet bitirilmeli, Devletin Malı deniz olmaktan çıkarılmalı, Devlet zengin olma kapısı olmuş durum da! Siyasiler Halktan kopuk Hepsi Dahil, sokaklar uyuşturucu baronlarının elin de bunlar kökünden kurutulsun, o zaman Emeklide mutlu olur işçi de mutlu olur, kamu personeli üzülür onların haram ekmeği kesildiği için...

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