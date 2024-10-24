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Dörtyol'da Gençlik Merkezinden Öğrencilere Eğlenceli Etkinlik

Dörtyol'da Gençlik Merkezinden Öğrencilere Eğlenceli Etkinlik
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi, öğrenciler için eğlenceli bir etkinlik düzenledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Merkezim Her Yerde' projesi kapsamında Kuzuculu Mahallesi'ndeki Fevzi Çakmak İlkokulu'nu ziyaret eden gönüllüler, okul bahçesinde oyunlar oynayarak öğrencilere keyifli anlar yaşattı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezince öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

Merkezin gençlik liderleri ile gönüllüler, Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında Kuzuculu Mahallesi'ndeki Fevzi Çakmak İlkokulu'nu ziyaret etti.

Katılımcılar, okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerle oyun oynadı.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel

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