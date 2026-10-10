Dodurga Kaymakamı Gizem Tokur, çeltik hasadı yapan çiftçilerle buluştu

Dodurga Kaymakamı Gizem Tokur, çeltik hasadı yapan çiftçilerle buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dodurga Kaymakamı Gizem Tokur, çeltik hasadı yapan çiftçileri arazide ziyaret ederek üreticilerle sohbet etti. Tokur, bol kazançlı bir hasat sezonu dileyerek çeltiğin ilçe ekonomisi için önemine dikkat çekti ve devletin her zaman üreticinin yanında olduğunu belirtti.
Dodurga Kaymakamı Gizem Tokur, çeltik hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Tokur, arazide bir araya geldiği çiftçilerle sohbet etti.
Üreticilere bereketli ve bol kazançlı hasat sezonu dileyen Tokur, çeltiğin ilçe ekonomisi için önemli olduğunu vurguladı.
Tokur, devletin her zaman üreticinin yanında olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA