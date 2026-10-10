Dodurga Kaymakamı Gizem Tokur, çeltik hasadı yapan çiftçilerle buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Dodurga Kaymakamı Gizem Tokur, çeltik hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Tokur, arazide bir araya geldiği çiftçilerle sohbet etti.

Üreticilere bereketli ve bol kazançlı hasat sezonu dileyen Tokur, çeltiğin ilçe ekonomisi için önemli olduğunu vurguladı.

Tokur, devletin her zaman üreticinin yanında olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA