Diyarbakır'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Diyarbakır'da İl Koordinasyon Kurulunun 2022 yılı 1. dönem değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Münir Karaloğlu başkanlığında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, yatırım programında yer alan ve merkezi idare ile yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilen projelerin yapım ve tamamlanma aşamaları tüm ayrıntılarıyla ele alındı.

Karaloğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Diyarbakır genelinde 776 proje çalışmasının devam ettiğini söyledi.

Projeler içerisindeki en büyük payın 235 proje ile tarım sektörüne ait olduğunu belirten Karaloğlu, bunu 180 proje ile ulaştırma ve haberleşmenin takip ettiğini kaydetti.

Salgından dolayı zor bir süreçten geçildiğini ifade eden Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Pandeminin dünyada yaratmış olduğu emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar, fiyat istikrarsızlıkları maalesef müteahhitlerimizi de etkiledi. Böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Ama inşallah en son çıkan yasa ve ona bağlı olarak Cumhurbaşkanımızın çıkaracağı kararnameden sonra işler rayına girecek ve oturacak."

Şu an çıkılan ihalelere taleplerin kısmen artığını dile getiren Karaloğlu, bu zorlu süreci el birliği ile aşacaklarını kaydetti.

Bütün kurumların ellerindeki ihaleleri bir an evvel sonuçlandırması talimatını veren Karaloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yaptığımız, yaptırdığımız işlerdeki kaliteyi artıracak olan unsur denetim mekanizmasıdır. Denetleyen birimlerimiz denetim faaliyetlerini ne kadar nitelikli kaliteli yaparsa işlerimiz de o kadar nitelikli ve kaliteli olur. Onun için kurumlar kendi denetim birimlerini, ofislerini sürekli dinamik tutmak zorundalar. Yanlış işte erken müdahale ederseniz kaliteyi artırmış olursunuz. Sizden isteğimiz, talebimiz budur. İnşallah Diyarbakır'ı refah seviyesi daha yüksek bir kent haline getirecek ve Diyarbakır'da yaşam kalitesini iyi yerlere çekecek işlere beraber imza atmış oluruz."

Toplantı, yatırımcı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen projelerde gelinen aşamaların analiz edilmesi, yatırımlara ilişkin sunumların yapılması ve değerlendirmelerde bulunulmasıyla sona erdi.