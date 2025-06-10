Diyarbakır'da Eczacı Fatih Ufuk Yıldız Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Eczacı Fatih Ufuk Yıldız Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır'da eski çalışanı tarafından maaş alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle tartışma sırasında silahlı saldırıya uğrayan eczacı Fatih Ufuk Yıldız, hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan M.M.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da eczacı Fatih Ufuk Yıldız, eski çalışanı M.M. tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 12'nci sokakta meydana gelen olayda, iddiaya göre; M.M., bir süre önce çalıştığı Ali Eczanesi'ne gelerek maaş alamadığı gerekçesiyle eczane sahibi Fatih Ufuk Yıldız ile tartıştı.

Tartışma esnasında M.M., yanında getirdiği tabancayla eczacı Fatih Ufuk Yıldız'a ateş ederek, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan müdahalenin ardından eczacı Yıldız, ambulansla götürüldüğü hastanenin acil servisinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yıldız'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, saldırgan M.M.'nin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma sürüyor.

Diyarbakır Eczacı Odası'ndan baş sağlığı mesajı

Eczacı Fatih Ufuk Yıldız'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "Sağlıkta şiddete bir an önce son verilmesi ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması temennisiyle ailesi ve camiamıza baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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