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Diyanet Vakfı fon zararı iddialarını reddedip hukuki süreç başlattı

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Türkiye Diyanet Vakfı, fon yatırımlarından zarar edildiği ve yöneticilerin görevden alındığı iddialarını yalanladı. Vakıf, adı geçen fonlarda mali kaynağı olmadığını, TLK fonundan zarar görmediğini ve iddiaları yayanlar hakkında hukuki süreç başlatıldığını bildirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), fon yatırımlarından zarar edildiği ve bu nedenle yöneticilerin görevden alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

TDV'den yapılan açıklamada, 1975'te kurulan Vakfın, genel merkezi ve 1003 şubesiyle 149 ülkede dini, hayri ve sosyal hizmet alanlarında faaliyet gösterdiği belirtildi.

Vakfın, mevzuat gereği kısa sürede kullanılamayacak nakdi varlıklarını etkin şekilde değerlendirmek zorunda olduğu aktarılan açıklamada, bu kapsamda mali kaynakların faizsiz finans ilkelerine uygun değerlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Son dönemde piyasalarda adı geçen portföy yönetim şirketlerinde ve tasfiye kararı alınan ilgili fonlarda Vakfın herhangi bir mali kaynağı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Vakfın mali kaynaklarının bu fonlar üzerinden değer kaybına uğraması veya zarar etmesi söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

"Vakfın tek fon yatırımı bundan ibarettir"

Vakfın, nakit varlıklarının bir kısmının faizsiz finans ilkelerine göre faaliyet gösteren TLK fonunda değerlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vakfın tek fon yatırımı bundan ibarettir. Bazı fonlarla ilgili tasfiye kararı alınması üzerine Vakıf TLK fonunda bulunan varlıklarını kontrollü ve kademeli olarak çekmeye ve diğer faizsiz fon dışı mecralarda değerlendirmeye başlamıştır. Vakıf bu fon yatırımından dolayı hiçbir şekilde zarara uğramamıştır. TDV Genel Müdürü ve iki genel müdür yardımcısının fon meselesi nedeniyle görevlerinden alınmasına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Vakıftaki yönetim değişikliği uzun bir zamandır Vakıf Mütevelli Heyeti'nin gündeminde olan bir konu olup değişikliğin bahsi geçen iddialarla aynı döneme denk gelmesi sadece bir rastlantıdır. Vakıf fon yatırımları sebebiyle herhangi bir zarara uğramadığı gibi yönetim değişikliğinin de bu gerekçeyle yapılması söz konusu değildir."

TDV'ye yönelik haksız ithamlar ve iftiralar içerdiği belirtilen iddiaları haber yapanlar ve bunları sosyal medyada yayanlar hakkında hukuki süreç başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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