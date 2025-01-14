Datça'daki Kaza: Eski Basketbolcu İlkan Karaman'ın Ölümüne Sebep Olan Görüntüler Ortaya Çıktı
Muğla'nın Datça ilçesinde inşaat mühendisi Emre Ali Önder'in otomobiliyle eski milli basketbolcu İlkan Karaman'a çarpması sonucu yaşanan kaza anının mobese kameraları tarafından kaydedilen görüntüleri gün yüzüne çıktı. Görüntülerde hızla gelen aracın Karaman'a çarparak onu yolun karşısına savurduğu ve çevredeki insanların panik içinde koşuşturduğu görülüyor.
KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Muğla'nın Datça ilçesinde, inşaat mühendisi Emre Ali Önder'in, kullandığı otomobille eski milli basketbolcu İlkan Karaman'a çarpıp ölümüne neden olduğu kazanın mobese kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Önder'in kullandığı otomobilin hızla gelip Karaman'a çarparak, yolun karşı tarafına savurduğu ve çevredekilerin koşuşturduğu yer aldı. Önder'in, yüksek alkollü bira kutusunun görüntüleri de sürücü koltuğunun yanındaki koltukta görüntülendi.
Cavit AKGÜN/MUĞLA,