Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Bütçemiz, üretim gücünü ve rekabet kapasitesini dönüştüren, kazanımları kalıcı sosyal refaha taşıyan 'dayanıklılık, refah ve dönüşüm' bütçesidir"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Bütçemiz, üretim gücünü ve rekabet kapasitesini dönüştüren, kazanımları kalıcı sosyal refaha taşıyan 'dayanıklılık, refah ve dönüşüm' bütçesidir"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Bütçemiz, üretim gücünü ve rekabet kapasitesini dönüştüren, kazanımları kalıcı sosyal refaha taşıyan 'dayanıklılık, refah ve dönüşüm' bütçesidir"
Kaynak: AA