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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Bütçemiz, üretim gücünü ve rekabet kapasitesini dönüştüren, kazanımları kalıcı sosyal refaha taşıyan 'dayanıklılık, refah ve dönüşüm' bütçesidir"

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Bütçemiz, üretim gücünü ve rekabet kapasitesini dönüştüren, kazanımları kalıcı sosyal refaha taşıyan 'dayanıklılık, refah ve dönüşüm' bütçesidir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Bütçemiz, üretim gücünü ve rekabet kapasitesini dönüştüren, kazanımları kalıcı sosyal refaha taşıyan 'dayanıklılık, refah ve dönüşüm' bütçesidir"

Kaynak: AA
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