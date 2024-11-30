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Çin, Yabancı Yatırımcılar için Yeni Hastane Kurma İmkanlarını Açtı

Çin, Yabancı Yatırımcılar için Yeni Hastane Kurma İmkanlarını Açtı
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Çin, sağlık sektörünü dışa açma amacıyla büyük kentlerde tamamen yabancılara ait hastanelerin kurulmasına izin veren bir plan açıkladı. Bu reform, telekomünikasyon ve tıbbi hizmetlerin uluslararası yatırım çekme hedefini destekliyor.

BEİJİNG, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin, sağlık sektörünü dışa açmak amacıyla bazı büyük kentlerde tamamen yabancılara ait hastanelerin kurulmasına izin veren planı açıkladı.

Ulusal Sağlık Komisyonu ve üç hükümet departmanı tarafından cuma günü yayımlanan pilot çalışma planı Beijing, Tianjin, Shanghai, Nanjing, Suzhou, Fuzhou, Guangzhou ve Shenzhen kentlerinin yanı sıra Hainan ada eyaletini kapsıyor.

Çin Komünist Partisi liderliği tarafından temmuz ayında kabul edilen reform kararında, telekomünikasyon ve tıbbi hizmetler dışa açılıma daha fazla ihtiyaç duyan alanlar olarak öne çıkmıştı.

Cuma günü yayımlanan çalışma planında, Ulusal Sağlık Komisyonu bu iki sektörün yüksek iç piyasa talebine ve yabancı yatırımcıların güçlü yatırım ilgisine sahip olduğunu belirtti.

Resmi verilere göre Çin'deki hastane sayısı 2023 yılında 38.000'i aşarken, kamu hastaneleri toplamın üçte birinden daha azını oluşturdu. Ancak kamu hastaneleri ülke genelinde toplam hasta kabulünün yüzde 83,5'ine sahip.

Çin 2000 yılından bu yana yabancı yatırımcılarla yapılacak ortak girişimlerle sağlık kurumlarının kurulmasına izin verdi. 20 yılı aşkın sürecin ardından, şu anda ülkede 60'ın üzerinde yabancı yatırımlı ortak girişim sağlık kurumu bulunuyor.

Çalışma planı geleneksel Çin tıbbı hastanelerini açıkça kapsam dışı bırakırken, kamu hastanelerinin yabancılar tarafından satın alınmasını yasaklıyor.

Üst düzey uluslararası tıbbi kaynakları kullanmayı, tıbbi hizmet arzını iyileştirmeyi ve iş ortamını optimize etmeyi amaçlayan plan, pilot gereklilikleri, yönetim tedbirlerini ve diğer ilgili şartları belirliyor.

Plan, tamamen yabancı sermayeli hastanelerin genel, uzmanlık ve rehabilitasyon hastanesi olarak faaliyet göstermesine izin veriyor.

Kısıtlamalar da içeren plan, bu tür hastanelerin insan organı nakli gibi önemli tıbbi veya etik riskler taşıyan tıbbi faaliyetlerde bulunmalarını yasaklıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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