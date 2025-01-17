Çin'in Gayrisafi Yurtiçi Hasılası Yüzde 5 Büyüdü
Cuma günü açıklanan verilere göre, Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası 2024 yılı için belirlenen yüzde 5 yıllık büyüme hedefini tuttu.
ANONS (Türkçe): LİU YUTİAN, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası 2024 yılında yıllık bazda yüzde 5 büyüyerek yüzde 5 civarındaki yıllık hedefini tutturdu.
ANONS (Türkçe): LİU YUTİAN, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:
Cuma günü açıklanan resmi verilere göre, Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası 2024 yılında yıllık bazda yüzde 5 büyüyerek yüzde 5 civarındaki yıllık hedefini tutturdu.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.
(XHTV)