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Çin'in Gayrisafi Yurtiçi Hasılası Yüzde 5 Büyüdü

Çin'in Gayrisafi Yurtiçi Hasılası Yüzde 5 Büyüdü
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Cuma günü açıklanan verilere göre, Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası 2024 yılı için belirlenen yüzde 5 yıllık büyüme hedefini tuttu.

ANONS (Türkçe): LİU YUTİAN, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası 2024 yılında yıllık bazda yüzde 5 büyüyerek yüzde 5 civarındaki yıllık hedefini tutturdu.

ANONS (Türkçe): LİU YUTİAN, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Cuma günü açıklanan resmi verilere göre, Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası 2024 yılında yıllık bazda yüzde 5 büyüyerek yüzde 5 civarındaki yıllık hedefini tutturdu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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