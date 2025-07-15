Çin Ekonomisi 2025'in İlk Yarısında Yüzde 5,3 Büyüdü

Çin Ekonomisi 2025'in İlk Yarısında Yüzde 5,3 Büyüdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası, 2025'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 büyüme kaydetti. İkinci çeyrekte GSYİH, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 oranında büyüdü.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH), 2025'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 büyüme kaydetti.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH), 2025'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 büyüme kaydetti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun salı günü açıkladığı verilere göre ikinci çeyrekte ülkenin GSYİH'si geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 oranında büyüdü.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı

Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 Temmuz'un 9. yılında 60 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 371 gözaltı kararı

15 Temmuz'un 9. yılında 60 ilde dev operasyon! Yüzlerce gözaltı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.