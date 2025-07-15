Çin Ekonomisi 2025'in İlk Yarısında Yüzde 5,3 Büyüdü
Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası, 2025'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 büyüme kaydetti. İkinci çeyrekte GSYİH, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 oranında büyüdü.
ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH), 2025'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 büyüme kaydetti.
ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:
Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH), 2025'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 büyüme kaydetti.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun salı günü açıkladığı verilere göre ikinci çeyrekte ülkenin GSYİH'si geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 oranında büyüdü.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel