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Çin'de 1.000 Tondan Fazla Altın Rezervi Keşfedildi

Çin'de 1.000 Tondan Fazla Altın Rezervi Keşfedildi
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Hunan eyaletinde tespit edilen devasa altın yatağı, 600 milyar yuan değerindeki 1.000 tondan fazla altın rezervi ile dikkat çekiyor. Jeologlar, yeni teknolojilerle yapılan çalışmalarla bölgedeki potansiyelin umut verici olduğunu belirtti.

CHANGSHA, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde tahmini rezervi 1.000 tondan fazla olan devasa büyüklükte bir altın yatağı keşfedildi.

Hunan Eyaleti Jeoloji Bürosu'ndan perşembe günü yapılan açıklamaya göre, jeologlar Pingjiang ilçesindeki Wangu altın sahasında, 2.000 metre derinlikte 300 ton altın rezervine sahip 40'tan fazla altın damarı tespit etti.

3.000 metre derinlikteki rezervin, 1.000 tondan fazla altına ev sahipliği yaptığı ve değerinin 600 milyar yuan (yaklaşık 83 milyar ABD doları) olduğu tahmin ediliyor.

Büronun cevher arama uzmanı Chen Rulin, sondaj yapılan birçok kaya çekirdeğinde gözle görülür altın bulunduğunu ve 2.000 metre derinlikteki bir ton cevherin en fazla 138 gram altın içerdiğini belirtti.

Büronun başkan yardımcısı Liu Yongjun, Wangu altın sahasında 3D jeolojik modelleme gibi yeni cevher arama teknolojilerinin kullanıldığını söyledi.

Liu, sahanın çevre bölgelerinde yapılan sondajlar sırasında da altın bulunduğunu ve potansiyelin umut verici olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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