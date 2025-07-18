China Eastern Havayolları'ndan Kopenhag ile Shanghai Arasında Yeni Uçuş Rotası

China Eastern Havayolları'ndan Kopenhag ile Shanghai Arasında Yeni Uçuş Rotası
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China Eastern Havayolları, Shanghai ile Kopenhag arasında yeni bir direkt uçuş rotası başlattı. İlk uçuş, Kopenhag Havalimanı'na iniş yaptı ve bu hat, iki ülke arasındaki ticari ve kültürel etkileşimi artırmayı hedefliyor.

KOPENHAG, 18 Temmuz (Xinhua) -- China Eastern Havayolları, perşembe günü Çin'in Shanghai kenti ile Danimarka'nın başkenti Kopenhag arasında yeni direkt uçuş rotası başlatarak iki ülke arasındaki hava bağlantısını güçlendirdi.

Yeni rota kapsamında ilk uçak, yerel saatle 19.00'da Kopenhag Havalimanı'na iniş yaptı. Geleneksel su takıyla karşılanan Airbus A330 tipi uçak yaklaşık 2 saat sonra 250 yolcusuyla Shanghai'a dönmek üzere Kopenhag'dan ayrıldı.

İlk uçuşu kutlamak amacıyla Kopenhag Havalimanı terminalinde bir tören düzenlendi. China Eastern Havayolları da gidiş ve dönüş seferlerinde yolculara özel hediyeler sundu.

Törende konuşan Çin'in Danimarka Büyükelçisi Wang Xuefeng, yeni rotayla Çin ve Danimarka arasında yeni bir "hava köprüsü" daha kurulduğunu söyledi. Wang, yeni rotanın çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğinin derinleştirilmesine, iki halk arasındaki karşılıklı anlayış ve dostluğun geliştirilmesine ve ticari etkileşim ile işbirliğinin teşvik edilmesine yardımcı olacağını kaydetti.

Yeni rotanın açılışının iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümüne denk gelmesi ayrı bir önem taşıyor.

Yeni rotada başlangıçta pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri olmak üzere haftada üç sefer düzenlenecek. 24 Eylül'den itibaren çarşamba günlerinin de eklenmesiyle haftalık sefer sayısı dörde çıkarılacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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