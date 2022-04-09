Araban'da çiftçilere zeytin ve badem fidanı dağıtıldı - Haberler

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Araban'da çiftçilere zeytin ve badem fidanı dağıtıldı

AA - Mahmut Bazlama - Güncel
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Araban'da çiftçilere zeytin ve badem fidanı dağıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, Araban ilçesinde çiftçilere toplam 5 bin zeytin ve badem fidanı dağıtıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, Araban ilçesinde çiftçilere toplam 5 bin zeytin ve badem fidanı dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı, tarımda bölgesel kalkınmayı desteklemek ve yerinde üretim modelini kentin tüm ilçelerinde yaygınlaştırarak uygulamak için yürüttüğü tarım politikası kapsamında, Arabanlı çiftçilere yüzde 60 hibe destekli 4 bin adet yağlık zeytin fidanı ile bin baden fidanı dağıtımı gerçekleştirdi.

ÇUKOBİRLİK Araban Şubesi Başkanlığı'nın deposunda gerçekleştirilen fidan dağıtım törenine Kaymakam Ömer Sevgili, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun ve çiftçiler katıldı.

Araban'da çiftçilere zeytin ve badem fidanı dağıtıldı

Araban'da çiftçilere zeytin ve badem fidanı dağıtıldı

Araban'da çiftçilere zeytin ve badem fidanı dağıtıldı

Araban'da çiftçilere zeytin ve badem fidanı dağıtıldı

AA / Mahmut Bazlama - Güncel

Ekonomi, Güncel, Haberler

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