Karadeniz'de balık avcılığı durduruldu - Haberler

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Karadeniz'de balık avcılığı durduruldu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Karadeniz'de balık avcılığı durduruldu

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca, Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında bugünden itibaren her türlü balık avcılığının durdurulduğu bildirildi.

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca, Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında bugünden itibaren her türlü balık avcılığının durdurulduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Balıkçılarımız ve halkımızın can ve mal güvenliği için

bugünden itibaren (26 Mart 2022) ikinci bir duyuruya kadar, Bulgaristan-Kefken arasındaki

Karadeniz sularında, gün batımından gün doğumu süresince, küçük teknelerle yapılan olta avcılığı da dahil olmak üzere her türlü balık avcılığı durdurulmuştur" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ekonomi, Güncel, Haberler

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