Karadeniz'de balık avcılığı durduruldu
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TARIM ve Orman Bakanlığı'nca, Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında bugünden itibaren her türlü balık avcılığının durdurulduğu bildirildi.
TARIM ve Orman Bakanlığı'nca, Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında bugünden itibaren her türlü balık avcılığının durdurulduğu bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Balıkçılarımız ve halkımızın can ve mal güvenliği içinbugünden itibaren (26 Mart 2022) ikinci bir duyuruya kadar, Bulgaristan-Kefken arasındaki
Karadeniz sularında, gün batımından gün doğumu süresince, küçük teknelerle yapılan olta avcılığı da dahil olmak üzere her türlü balık avcılığı durdurulmuştur" denildi.
Ayda kaç kg et tüketiyorsunuz? #Zam | #EtveSütKurumu— Haberler (@Haberler) March 23, 2022
Demirören Haber Ajansı / Güncel