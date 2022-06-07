Beyşehir'deki nohut ve ayçiçeği ekili alanlarda saha taraması - Haberler

Beyşehir ilçesinde nohut ekili sahalarda yapılan incelemelerde bitkilerde antraknoz ve kök çürüklüğü hastalığı başlangıcının görüldüğü bildirildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ziraat mühendisleri tarafından ilçe genelinde nohut ekimi yapılan alanlarda saha taraması yürütüldüğü belirtilerek, "Nohut ekimi yapılan alanlarda antraknoz ve kök çürüklüğü başlangıcı tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Saha çalışmalarında ayçiçeği ekili alanlarda da tarama faaliyeti yürütüldüğü de belirtilirken açıklamada, sonuçlarına ilişkin şu ayrıntılara ve uyarılara yer verildi:

"Ayçiçeği ekimi yapılan alanlarda yabancı ot ilaçlarında aşırı doz kullanımından kaynaklı yapraklarda sararma ve gelişimde zayıflık olduğu görülmüştür. Üreticilerimizin nohut için erken ilaçlama yapmaları ve aşırı doz kullanımına dikkat etmeleri menfaatlerine olacaktır. Bereketli sezonlar diliyoruz."