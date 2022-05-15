Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar, Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu'na katıldı - Haberler

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "İnsanlığın faydasını gözeterek hangi çalışmayı yapıyorsan yap ancak bu şekilde yaptığın çalışma bir değer ve anlam kazanır. Baykar'da yürüttüğümüz çalışmalarla bir şehit anasının yüreğine su serpebiliyorsak o geliştirdiğimiz makine bir anlam kazanıyor." dedi.

Boğaziçi Yöneticiler Vakfı'nın (BYV) vizyon etkinliği olan Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu'nun (IBPF 2022) 10'uncusu, "Dijital Çağda Yetenek Savaşları" teması altında insan kaynakları ve teknoloji alanında öncü liderlerin katılımıyla Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Salonu'nda gerçekleştirildi.

Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar, etkinliğin "Teknoloji Geliştirmede En Büyük Değer: İnsan" başlıklı oturumunda gerçekleştirdiği sunumda, Baykar bünyesindeki İHA'ların geliştirilme sürecine ilişkin bilgiler verdi.

İnsanın hep kendini önceleyen bir varlık olduğunu ifade eden Bayraktar, "Kendinden öte ailenin, ailenden öte cemiyetinin, cemiyetinden öte toplumunun, toplumundan öte milletinin, milletinden de öte insanlığın faydasını gözeterek hangi çalışmayı yapıyorsan yap ancak bu şekilde yaptığın çalışma bir değer ve anlam kazanır. Baykar'da yürüttüğümüz çalışmalarla bir şehit anasının yüreğine su serpebiliyorsak o geliştirdiğimiz makine bir anlam kazanıyor." diye konuştu.

"Medeniyetimizin bilim ve teknikle olan bağını tekrar tesis etmeliyiz"

Selçuk Bayraktar, Baykar'ın, sadece İHA'lara odaklı ilerleyen ve derinlemesine bu alanda çalışan bir kurum olduğunu aktararak, "Bayraktar Mini İHA'da bir tane bilgisayar vardı. TB2 40 farklı, AKINCI ise 100 farklı bilgisayardan oluşuyor. Şu anda da kendi sınıfında dünyada ilk olacak Bayraktar TB3 dediğimiz kısa pistli gemilerden kalkıp inme kabiliyetine sahip bir platform üzerinde çalışıyoruz. Yakınlarda Amerikalı bir firma açıklama yaptı, 'biz de yapıyoruz, ilk olacağız' diye. Bakalım, kim daha önce bitirecek? Bunun yanında Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olacak Bayraktar Kızılelma üzerinde çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu

Bu devirde yüksek teknoloji geliştiremeyen ulusların, toplumların neredeyse okuma yazma kabiliyetine sahip olmayan toplumlar gibi olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu toplumların bağımsız olmaları da çok zor. Bunu çevremizde de görüyoruz. Medeniyetimizin bilim ve teknikle olan bağını tekrar tesis etmeliyiz. Toplumsal bir dip dalga oluşturmak maksadıyla Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nı kurduk ve merkezinde teknoloji yarışmalarının olduğu bir organizasyon olan TEKNOFEST'i kurguladık. TEKNOFEST, bu yıl ilk defa yurt dışında Azerbaycan'da düzenlenecek."

Bayraktar, sunumunun ardından ilk defa Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu'nda gösterilen, milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar ve İHA'ların geliştirilme sürecinde hayatını kaybedenlerin görüntülerinin yer aldığı videoyu katılımcılarla paylaştı.

Bayraktar, video gösteriminin ardından "Hepimiz insanız, doğar, yaşar ve muhakkak ölürüz ancak ruhları ve eserleriyle diğerlerine ilham kaynağı olanlar yaşamaya devam ederler. Ebediyete yürüyen tüm arkadaşlarımız ve şehitlerimizin ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.