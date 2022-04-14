Başkentli çiftçiye nohut tohumu desteğine başlandı

ANKARA Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 ilçede 125 bin dekarlık alana ekim yapılmak üzere yaklaşık 9 bin 100 çiftçiye 2 milyon 500 bin kilogram "nohut tohumu" dağıtımına başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yerli üreticilerin beklediği nohut tohumu desteği için 25 ilçenin tamamında dağıtım sürecini başlattı.

Yaklaşık 9 bin 100 çiftçiye 2 milyon 500 bin kilogram nohut tohumu dağıtılacak Bir yandan sebze fidesi talep toplama başvuruları devam ederken Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı şimdi de "nohut tohumu" dağıtımı ile çiftçileri sevindirdi. ABB, 25 ilçede 125 bin dekarlık alana ekim yapılmak üzere yaklaşık 9 bin 100 çiftçiye 2 milyon 500 bin kilogram "nohut tohumu" dağıtımı gerçekleştirecek.

Yüzde 90'ı hibe, yüzde 10'u ise çiftçi katkı paylı

Tarımsal kalkınmayı teşvik ederek üretimi desteklemek, çiftçilerin gelir seviyesini artırmak, ülke ve kent ekonomisine katkıda bulunmak ve iklim kaynaklı tarım alanlarından maksimum düzeyde fayda sağlamak amacıyla başlatılan kırsal kalkınma destekleri çerçevesinde önemli bir yere sahip nohut tohumu desteğinin yüzde 90'ı hibe, yüzde 10'u ise çiftçi katkı paylı olarak dağıtılıyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının Şereflikoçhisar ve Evren ilçelerinden başlattığı nohut tohumu desteğinden yararlanan Başkentli çiftçiler, ekonomilerine büyük katkı sağlayan destek nedeniyle teşekkür etti.