TİGEM 49 tayın satışından toplam 8 milyon 466 bin lira gelir elde etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TİGEM 49 tayın satışından toplam 8 milyon 466 bin lira gelir elde etti

AA - Ayhan Fidan - Güncel
 - Güncelleme:
TİGEM 49 tayın satışından toplam 8 milyon 466 bin lira gelir elde etti

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 49 safkan Arap koşu tayını ihaleyle 8 milyon 466 bin liraya sattı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 49 safkan Arap koşu tayını ihaleyle 8 milyon 466 bin liraya sattı.

Açık artırma usulüyle yapılan ihalede taylar, 40 ile 800 bin lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buldu.

İhalenin en pahalısı, Murat Kaya tarafından 800 bin liraya alınan "Balkı Tay" adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu. Taylardan "Koçakalp" 500 bin, "Eyyamı Bahur" ise 360 bin liraya alıcı buldu.

TİGEM, 49 tayın satışından toplam 8 milyon 466 bin lira gelir elde etti. İhalede 11 tay ise satılmadı.

TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak, ihale sonrası yaptığı açıklamada, en yüksek tayın 800 bin liraya alıcı bulduğunu belirterek, "Oldukça iyi bir satış oldu. Sahadaki başarıların satışlarda da görüldüğünü hep birlikte gözlemlemiş olduk." dedi.

AA / Ayhan Fidan - Güncel

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Balkı Ekonomi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title