Bakan Yumaklı: Martta 112 bin 770 gıda denetimi gerçekleştirdik

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mart ayında yurt genelinde yapılan gıda denetimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplamda 164,9 milyon lira ceza kesildi.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "1-31 Mart tarihleri arasında yurt genelinde toplam 112 bin 770 gıda denetimi gerçekleştirdik" dedi.

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1-31 Mart tarihleri arasında yurt genelinde toplam 112 bin 770 gıda denetimi gerçekleştirdik. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere; 164,9 milyon lira idari para cezası uygularken, 17 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk. Vatandaşımızın sofrasına ulaşan her lokmanın güvenilirliği bizim kırmızı çizgimizdir. Kurallara uyan dürüst işletmecilerimizin hakkını korurken, kuralları hiçe sayanlara asla tolerans göstermiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
