Bakan Varank: Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı değerlendirme sonuçları yarın açıklanacak

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 'Makine Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Makine sektörü için reel ekonominin lokomotifi dersek yanlış olmaz. İthal ettiğimiz kritik ürünlerin Türkiye'de üretilmesi için büyük bir atılım içerisindeyiz. Servo motorlar, CNC tezgahlar gibi ithal edilen birçok ürün artık yerli ve milli imkanlarla üretiliyor. Sektör temsilcilerine müjde verelim. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı değerlendirme sonuçlarını yarın açıklayacağız" dedi.

Türkiye Makine Federasyonu (MAKFED) tarafından Şişli'deki bir otelde düzenlenen 'Makine Zirvesi' bugün gerçekleşti. Zirveye, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer- Landrut, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, MAKFED Başkanı Adnan Dalgakıran ve MAKFED dernek üyeleri katıldı. Zirvede, yeşil ve dijital dönüşüm konuları tartışıldı.

"İTHAL EDİLEN BİRÇOK ÜRÜN ARTIK YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA ÜRETİLİYOR"

"ÜRETİMDE YAPISAL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI YARIN AÇIKLANACAK "

"KAZANANLAR EKONOMİSİNDE YEŞİL KALKINMA DEVRİMİNİ BAŞARAN ÜLKELER OLACAK"

"DÜNYADAKİ KARBON SALINIMININ YARISINI SADECE BİR ÜLKE GERÇEKLEŞTİRİYOR"

Varank, "Avrupa Birliği bu işe öncülük ediyor ama burada kendi ekonomisini ve kendi sanayisini korumak istediği gerçeğini de göz ardı etmeyeceğiz. Sayın Büyükelçi kusura bakmasın ama gerçekten burada yapılan işlerde bizim bir adım önde olmamız gerekiyor. Standartların belirlenmesi sürecinde bir adım önde olmamız gerekiyor. Bu alanlarda ne kadar çok teknoloji üretebilirsek ne kadar çok yeni inovatif işleri ortaya çıkarabilirsek bir adım önde olduğumuzu da bilmemiz gerekiyor. Yoksa iş sadece karbon iziyle ilgili olsaydı ben isim vermeyeceğim ama bugün dünyadaki karbon salınımının yarısını sadece bir ülke gerçekleştiriyor. O ülkedeki Avrupa yatırımlarına baktığınızda sadece Almanya'nın 200 milyar eurodan fazla o ülkede yatırımları var" diye konuştu.