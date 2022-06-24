Bakan Varank: Hedefimiz dünyanın ilk 10 ekonomisine girmek

ZİRAAT Katılım Kod Uygulaması Tanıtım Programı'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Hedefimiz: Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmek. Bu hedefe ulaşmanın yolunun nereden geçtiğini çok iyi biliyoruz. Bunun yolu yüksek teknolojiden geçiyor" ifadelerini kullandı.

Ziraat Katılım Açık Kaynak Kod Uygulaması Tanıtım Programı bugün Bakırköy'de gerçekleşti. Açık Kaynak Kod Uygulaması ile güvenlik açıklarının hızlı şekilde tespit edilmesi hedefleniyor. Programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

"YAZILIM SAYESİNDE DÜNYADA BÜYÜK BİR DEVRİM YAŞANIYOR"

"HEDEFİMİZ: DÜNYANIN İLK 10 EKONOMİSİ ARASINA GİRMEK"

Bakan Varank "Biz Türkiye olarak kendimize yaraşır şekilde hedeflerimizi büyük tutuyoruz. Hedefimiz: Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmek. Bu hedefe ulaşmanın yolunun nereden geçtiğini çok iyi biliyoruz. Bunun yolu yüksek teknolojiden geçiyor. Yazılım gibi katma değerli işlerden geçiyor. Yazılım sektörünün lokomotifi insan kaynağımızın sayısı her geçen gün artıyor. Yazılım sektöründeki başarılarımız her geçen gün perçinleniyor. Türkiye'nin unicornları yazılım firmaları arasından çıkıyor. Attığımız adımlarla birlikte önümüz daha da açılacak. Yeter ki biz ülkemize, kendi insanımıza, kendi teknolojilerimize güvenmeye devam edelim" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel