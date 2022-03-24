Bakan Kirişci: Tarımsal destekleme ödemelerini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin, yarın çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Bakan Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destekleme ödemelerini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel